Liga Narodów. Węgry - Anglia. Trwa mecz

W ostatnim spotkaniu Węgier z Anglią piłkarze z Wysp Brytyjskich wygrali 4-0. W grupie trzeciej Dywizji A o prym walczą także Niemcy i Włosi.

Węgry: Gulacsi - Szalai, Orban, Lang - A. Nagy, Schafer, Z. Nagy, Nego - Szoboszlai, Sallai, Szalai

Anglia: Pickford - Walker, Coady, Maguire - Justin, Rice, Bellingham, Alexander-Arnold - Bowen, Kane, Mount

Mecz rozpoczęła minuta ciszy, w hołdzie zmarłemu niedawno Szoke Istvanowi, wielokrotnemu reprezentantowi Węgier.

Pierwsza groźna akcja miała miejsce w czwartej minucie, Harry Kane znalazł się z lewej strony pola karnego, poszedł na drybling i próbował błyskawicznego technicznego uderzenia na długi słupek. Piłka nie została jednak dostatecznie przez niego podkręcona.

W dziewiątej minucie Kane znakomicie zgrał wysoką piłkę wrzuconą miękko na jego głowę, a Bowen dopadł do futbolówki w pełnym biegu i spróbował strzału. Skończyło się na rzucie rożnym.

Bowen jest aktywny, Alexander-Arnold po przeniesieniu ciężaru akcji z jednej flanki na drugą dorzucił na woleja właśnie do Bowena. Ten miał trudne zadanie, bo stał tyłem do bramki, zdołał się skręcić i uderzyć, ale nie dość dokładnie.

Odpowiedzieli kontratakiem Węgrzy! Szybki atak zakończony płaskim dograniem na 11 metr do biegnącego Adama Szalaia. Ten zdołał trącić piłkę pod nogami wychodzącego Pickforda. W ostatniej chwili na linii bramkowej sytuacje uratował jeden z angielskich obrońców!

Po pierwszym udanym kwadransie Anglików i ich przewadze, Węgrzy przetrzymali napór i sami teraz bardziej ochoczo prezentują się w ofensywie. Na razie jednak bez konkretów w postaci strzałów.

W pełnym biegu piłkę przyjął Zsolt Nagy, po tym jak we czterech Węgrzy zabrali się do szybkiego ataku. Dobrze rozprowadzona piłka do lewego skrzydła i uderzenie Nagy'ego, z którym miał problemy Pickford.

Z połowy boiska uderza Szalai widząc, że Pickford jest daleko od swojej bramki! To miało szansę powodzenia, ale nie było to zbyt dopieszczone uderzenie.

Powinien lepiej zamykać dośrodkowanie na długim słupku Szoboszloi, miał okazję by oddać strzał lewą nogą, ale chybił w dogodnej okazji. Moment później niebezpieczeństwo zostało "zażegnane" przez Anglików.

Koniec pierwszej połowy. Wynik to bezbramkowy remis, im dłużej trwał mecz, tym śmielej radzili sobie Węgrzy. Anglicy poza mocnym kwadransem otwierającym spotkanie, nie pokazali nic ciekawego.