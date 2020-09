- Ma świetne umiejętności i instynkt napastnika. Potrafi zdobywać dużo bramek i to świetnie, że pomaga nam w wygrywaniu. Porównałbym go do Roberta Lewandowskiego, który strzelił niesamowitą ilość goli - dość zaskakująco stwierdził Thiago Alcantara, pytany o formę swojego reprezentacyjnego kolegi Rodrigo podczas konferencji prasowej. Hiszpania w następnym meczu Ligi Narodów zmierzy się z Ukrainą. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

W ostatnich meczach reprezentacji Hiszpanii podstawowym napastnikiem "La Furia Roja" był Rodrigo. Zawodnik niedawno przeszedł do Leeds, jednak jego forma w drużynie narodowej nie gwarantuje bramek. Hiszpan do tej proty zdobył osiem w 23 występach, a ostatnią w Lidze Narodów strzelił w sierpniu 2018 roku, podczas starcia z Chorwacją.



Pomimo tego jego umiejętności zaciekle broni kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium - Thiago Alcantara. Pomocnik podczas przedmeczowej konferencji prasowej porównał Hiszpana do... "Lewego".



- Ma świetne umiejętności i instynkt napastnika. Potrafi zdobywać dużo bramek i to świetnie, że pomaga nam w wygrywaniu. Porównałbym go do Roberta Lewandowskiego, który strzelił niesamowitą ilość goli. Rodrigo zdobył również wiele trafień - stwierdził Thiago, cytowany przez "Sport1.de".



Napastnik Valencii w poprzednim sezonie do siatki trafił siedem razy, a Lewandowski na swoim koncie ma ich 55, przez co słowa Thaigo zaskoczyły niemieckich dziennikarzy.



Hiszpania kolejne spotkanie rozegra już dziś (06.09) o godzinie 20:45. Rywalami podopiecznych Luisa Enrique będzie Ukraina, która pokonała w ostatnim spotkaniu Szwajcarię 2-1. Hiszpanie zremisowali natomiast z Niemcami 1-1.



PA