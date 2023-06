Liga Narodów. Sześć ciosów w Rotterdamie! Znamy pierwszego finalistę

Podwójny odwet Chorwatów i... dramat tuż przed końcowym gwizdkiem

Wydawało się, że było to trafienie na wagę awansu do niedzielnego finału Ligi Narodów . Ronald Koeman próbował ratować sytuację kolejnymi roszadami personalnymi, ale Chorwaci długo nie pozwolili się zaskoczyć . "Pękli" dopiero w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry.

Do wyłonienia finalisty potrzebna była dogrywka. Od początku tej części gry na boisku przebywał Bruno Petković i to on okazał się bohaterem spotkania. Prostym zwodem uwolnił się spod opieki Frenkiego de Jonga, by po chwili huknąć zza pola karnego nie do obrony.