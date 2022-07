Liga Narodów 2022 siatkarzy zbliża się powoli ku końcowi. Trener naszej reprezentacji Nikola Grbić miał okazję lepiej poznać zawodników. Pod jego wodzą Polacy przegrali tylko z Włochami oraz Iranem, z którym zmierzyli się w ćwierćfinale turnieju w Bolonii.

Po długim i pełnym zwrotów akcji spotkaniu "Biało-Czerwoni" wygrali z Iranem 3:2. Teraz pora na mecz Polska - USA. Kiedy i gdzie oglądać? Transmisja tv Polska - USA w Polsat Sport.

Półfinał Ligi Narodów siatkarzy Polska - USA

Do spotkania Polska - USA podopieczni Nikoli Grbicia podchodzą po thrillerze w meczu z Iranem. Niewygodny rywal napsuł naszej reprezentacji sporo krwi i o rozstrzygnięciu musiał zadecydować tie-break. W tym pierwsze skrzypce grał Kamil Semeniuk. 26-letni przyjmujący zdobył w tie-breaku siedem punktów i udowodnił, że może być liderem drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia.

Kolejny rywal na drodze do finału w Lidze Narodów siatkarzy to reprezentacja USA. Amerykanie w pierwszym ćwierćfinale wygrali z Brazylią 3:1. Choć to Brazylijczycy lepiej rozpoczęli to starcie, częste błędy w ataku sprawiły, że w czwartym secie USA pokonało Canarinhos przewagą 8 punktów. To oznacza, że w półfinale rozgrywek czeka nas starcie Polska - USA.

Liga Narodów siatkarzy Polska - USA. Kiedy mecz?

Kiedy mecz Polska - USA w Lidze Narodów? Spotkanie półfinałowe Polska - USA zostanie rozegrane w sobotę 23 lipca o godz. 18. Drugi półfinał, w którym zmierzą się reprezentacje Włoch i Francji zostanie rozegrany o godz. 21.

Liga Narodów siatkarzy Polska - USA. Gdzie oglądać?

Gdzie oglądać mecz siatkarzy Polska - USA? Półfinałowe spotkanie można oglądać na antenie Polsat Sport. Początek transmisji o godz. 17.50. Transmisja online Polska - USA na Polsat Box Go.

Liga Narodów 2022: kiedy finał?

Jeżeli spotkanie Polska - USA zakończy się dla naszej reprezentacji korzystnie, pojawi się w finale Ligi Narodów, który zaplanowano na niedzielę 24 lipca o godz. 21. Jeżeli lepsza będzie reprezentacja USA, Polskę czeka mecz o 3. miejsce 24 lipca o godz. 18.

