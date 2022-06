Liga Narodów. Pomarańczowa nawałnica w Brukseli. Belgia rozbita!

Zobacz zapis relacji live z meczu Belgia - Holandia w Lidze Narodów

Holendrzy pozostają niepokonani od 10 spotkań. Założenie, że ich świetna passa zostanie przerwana w Brukseli, nie było bezzasadne. Tym razem jednak Belgowie w niczym nie przypominali jednej z najgroźniejszych drużyn świata.

Bliżej otwarcia wyniku byli jednak gospodarze. Jeszcze przed upływem kwadransa potężne uderzenie Timothy'ego Castagne trafiło w spojenie słupka z poprzeczką.

Reklama

Potem belgijscy kibice mieli już tylko powody do zmartwień. Zaczęło się w 27. minucie, gdy z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Romelu Lukaku. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść.

Belgia - Holandia. Bergwijn rozpoczyna kanonadę

"Oranje" płynnie przeszli w tryb egzekucji, choć demontaż rywala na dobre rozpoczęli dopiero pod koniec pierwszej połowy. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Steven Bergwijn - przymierzył z dystansu tuż przy słupku i było 0-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski w akcji. Bez komentarza. Wideo INTERIA.TV

Po zmianie stron podopieczni Roberto Martineza nie mieli pomysłu nie tylko na skuteczny odwet, ale również na powstrzymanie rozpędzonego przeciwnika. Efekt był łatwy do przewidzenia.

Prowadzenie Holendrów krótko po wznowieniu gry podwyższył Memphis Depay, wykorzystując sytuację oko w oko z Simonem Mignoletem. Trzecią bramkę zdobył Denzel Dumfries - po zagraniu Daleya Blinda pozostało mu skierować futbolówkę do pustej bramki. Godzina gry i 0-3!

To jednak nie wystarczyło ekipie Louisa van Gaala. Chwilę potem kolejną asystą popisał się Blind, a do siatki znów trafił Depay. Tym razem miał wystarczająco dużo czasu, by w polu karnym rywala przyjąć piłkę na udo i uderzyć wolejem z kilku metrów.

Formacja obronna Belgów w tym fragmencie gry praktycznie nie istniała.

Bramkarza gości pokonał wprawdzie Castagne, jednak arbiter gola nie uznał, bowiem na ofsajdzie znajdował się Michy Batschuayi. Ale to właśnie on zaliczył honorowe trafienie w trzeciej minucie doliczonego czas gry.

Holandia wygrała z Belgią na jej terenie po raz pierwszy od 23 lat!

Po upokorzeniu przed własną publicznością na szansę do rehabilitacji "Czerwone Diabły" muszą zaczekać do środy. Ich rywalem będzie wówczas reprezentacja Polski, która w pierwszym meczu LN pokonała 2-1 Walię.

Belgia - Holandia 1-4 (0-1)

Bramki: 0-1 Bergwijn (40.), 0-2 Depay (51.), 0-3 Dumfries (61.), 0-4 Depay (65.), 1-4 Batschuayi (90+3.)

Zobacz pełny raport meczowy i aktualne tabele Ligi Narodów

ZOBACZ TAKŻE: