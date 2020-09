Napastnik Herthy Berlin Krzysztof Piątek nie wystąpi w najbliższym spotkaniu Pucharu Niemiec, w którym Hertha Berlin zmierzy się z Eintrachtem Brunszwik. Wszystko przez kwarantannę po najbliższym spotkaniu reprezentacji Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Holandia - Polska. Krzysztof Piątek: Byłem pewny, że piłka wpadnie do siatki. Wideo INTERIA.TV

Jak twierdzą dziennikarze niemieckiego "Kickera", działacze Herthy byli przeciwni gry swoich piłkarzy w obszarach, gdzie ryzyko zakażenia koronawirusem jest największe, a co się z tym wiąże - po powrocie z nich wymagana jest kwarantanna. Mieli oni dojść do porozumienia ze związkami, aby zminimalizować ryzyko.



Na ich mocy do klubu przed starciem młodzieżowych reprezentacji Holandii i Bośni wrócili Deyovaisio Zeefuik, Daishawn Redan i Javairo Dilrosun. Także reprezentacja Słowacji odesłała do Herthy Petera Pekarika i Ondreja Dudę, którzy mieli grać w Izraelu. Sprzeciwiła się temu jedynie Polska, argumentując swoją decyzję próbami przeniesienia meczu z Bośnią do strefy bezpieczniej.



Tak się jednak nie stało i Krzysztof Piątek pojechał wraz z kadrą do Zenicy. - Wbrew wcześniejszej umowie Piątek nie wrócił do klubu - potwierdził działacz berlińskiego klubu Michael Preetz, w rozmowie z "Kickerem".



- Zaplanowanie meczów reprezentacyjnych w tym okresie jest kompletnym nonsensem. Trzeba mieć na uwadze wszystkie okoliczności - dodał.



Hertha zgłosiła się do organów państwowych z zapytaniem, czy z pięciodniowej kwarantanny może zwolnić negatywny test na obecność koronawirusa. Jeżeli tak by się nie stało, to Piątek nie wystąpi w najbliższym spotkaniu Pucharu Niemiec, w którym Hertha zmierzy się z Entriachtem Brunszwik i zarazem w pierwszym starciu stołecznej ekipy w tym sezonie.



Mecz Polski z Bośnią odbędzie się natomiast w poniedziałek (07.09) o godzinie 20:45. Transmisje spotkań Ligi Narodów można oglądać w Polsacie Sport i za pośrednictwem platformy IPLA.



Zobacz więcej doniesień o Lidze Narodów



PA





Reklama