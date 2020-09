Grzegorz Krychowiak, który miał drobne dolegliwości mięśniowe, trenował we wtorek z reprezentacją Polski, przygotowującą się do wyjazdowych meczów Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Lekko przeziębiony jest Arkadiusz Milik, a Jacek Góralski ma dotrzeć do Warszawy wieczorem.

Piłkarze Jerzego Brzęczka przeprowadzili we wtorkowe przedpołudnie trening, który z powodu warunków atmosferycznych został przeniesiony z obiektu KS ZWAR na stadion stołecznej Polonii. W zajęciach uczestniczył już Grzegorz Krychowiak, o którego zdrowie dzień wcześniej martwił się selekcjoner.

"Grzegorz miał drobne problemy mięśniowe, ale wszystko jest w porządku. Normalnie trenował z drużyną. Zabrakło natomiast Arkadiusza Milika, który jest lekko przeziębiony i został w hotelu. Boisko, na którym pierwotnie planowaliśmy zajęcia, zrobiło się po opadach ciężkie, dlatego postanowiliśmy trenować tego dnia na Polonii" - powiedział PAP rzecznik prasowy PZPN i reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Wcześniej kadrowicze i wszyscy członkowie sztabu przeszli pierwsze testy na koronawirusa (taki jest wymóg UEFA). Wyniki, jak przyznał rzecznik kadry, będą znane w środę. Kolejne testy zostaną przeprowadzone w sobotę.

W zgrupowaniu kadry wciąż nie uczestniczy Jacek Góralski, występujący na co dzień w Kajracie Ałmaty w Kazachstanie. Już wcześniej informowano, że opóźnienie w jego podróży wynika z powodu odwołania jednego z połączeń lotniczych.

"Spodziewamy się, że wkrótce dotrze do Warszawy. Ma być na dzisiejszej kolacji" - zapowiedział Kwiatkowski.