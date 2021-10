Na mediolańskim San Siro reprezentacja Hiszpanii objęła prowadzenie w 64. minucie. Niespełna 120 sekund później kapitalnym strzałem w "okienko" do wyrównania doprowadził Karim Benzema. Zwycięskiego gola dla Francuzów w 80. minucie zdobył Kylian Mbappe.



Dla Benzemy to 27. triumf w karierze. Stał się tym samym najbardziej utytułowanym francuskim piłkarzem w historii.



Hiszpania - Francja 1-2. Karim Benzema nareszcie triumfuje z dorosłą kadrą

Co ciekawe, jako senior dopiero teraz sięgnął po pierwsze trofeum w koszulce "Tricolores". Do tej pory w kolekcji miał jedynie tytuł mistrza Europu U-17 z 2004 roku.



Do reprezentacji 33-letni snajper wrócił w połowie tego roku. Wziął udział w finałach Euro 2020, z których Francja odpadła już w 1/8 finału.



Wcześniej w barwach "Les Blues" nie grał przez sześć lat. Został odsunięty od drużyny narodowej w wyniku skandalu obyczajowego. Jak przekonują oskarżyciele, brał udział w szantażowaniu kolegi z zespołu - Mathieu Valbueny, nakłaniając go do zapłaty okupu w zamian za nieujawnianie nagrań o charakterze erotycznym z jego udziałem.



Sprawa nadal toczy się przed sądem, niebawem kolejna rozprawa. Jeśli Benzema zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, z kadrą znów może się pożegnać na dłużej.



UKi



