Liga Narodów. Jeden cios zdecydował, Hiszpania w Final Four!

Zobacz zapis relacji live z meczu Portugalia - Hiszpania w Lidze Narodów

Przed pierwszym gwizdkiem sytuacja obu zespołów rysowała się klarownie. Portugalii wystarczył remis, by zająć pierwsze miejsce w grupie A2 i awansować do Final Four. Hiszpania potrzebowała kompletu punktów.

W pierwszym starciu, rozgrywanym latem w Sewilli, padł wynik 1-1. Tym razem od początku spotkania również zanosiło się na brak rozstrzygnięcia. Żadna ze stron nie zdołała zdominować rywala ani osiągnąć optycznej przewagi.

Goście nie stanęli przed łatwym zadaniem. W dywizji A nikt inny nie poczynał sobie w destrukcji tak skutecznie jak Portugalczycy. W pięciu wcześniejszych spotkaniach stracili ledwie dwie bramki.

Przed przerwą bliżej otwarcia wyniku byli gospodarze. W ostatnim kwadransie stworzyli sobie dwie dogodne okazje bramkowe. Strzał Diogo Joty wybronił jednak Unai Simon, a uderzenie Bruno Fernandesa minęło słupek o centymetry.

Zaraz po zmianie stron w świetnej sytuacji znalazł się Cristiano Ronaldo, ale i tym razem na wysokości zadania stanął Simon.

Po godzinie gry selekcjoner gości Luis Enrique dokonał potrójnej zmiany. Na murawie pojawili się Pedri, Gavi i Yeremi Pino Pino. Nie przełożyło się to jednak na liczbę ofensywnych incydentów w polu karnym Portugalii.

Dziewięć minut później Hiszpanie ponownie znaleźli się w opałach. Tym razem ramkowej szansy nie wykorzystał Ruben Dias. Po jego strzale piłka została wyekspediowana z linii bramkowej.

W końcówce drużyna Fernando Santosa z coraz większym trudem radziła sobie ze wzmożonym naporem rywala i... w końcu się pod nim ugięła. Zwycięską bramkę dla "La Furia Roja" zdobył w 88. minucie Alvaro Morata. I było to trafienie na wagę awansu do Final Four.

Portugalia - Hiszpania 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Morata (88.)

Zobacz pełny raport meczowy i końcowe tabele wszystkich grup Ligi Narodów

