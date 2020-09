Liga Narodów. Holandia - Włochy. Mecz trwa

W drugim spotkaniu 1. grupy dywizji A Ligi Narodów Holandia mierzy się z Włochami. Czy ekipa "Oranje" zdoła wygrać kolejny mecz w obecnej przerwie reprezentacyjnej? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią. Spotkania Ligi Narodów można również oglądać w Polsacie Sport oraz za pośrednictwem platformy IPLA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Holandia - Polska 1-0 - zobacz bramkę. Wideo INTERIA.TV

Liga Narodów - wyniki, terminarz, strzelcy



(Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5, aby być na bieżąco!)



Włochy zremisowały ostatnie spotkanie z Bośnią i Hercegowiną 1-1 i Roberto Mancini zdecydował się na roszady w ataku. Od pierwszej minuty w "Squadra Azzurra" wystąpił tegoroczny zdobywca "Złotego Buta" Ciro Immobile. Napastnik Lazio ma być odpowiedzią na problemy trenera Italii.



Pod wodzą Maciniego Włosi strzelili co prawda sporo bramek (przed rozpoczęciem starcia z Bośnią było ich 46), to o wiele gorzej wygląda statystyka goli zdobytych przez środkowych napastników do ogółu drużyny. Jak wyliczyli dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" Mancini - jako trener kadry - wypada w niej słabo i jest na przedostatnim miejscu.



Holendrzy potwierdzili swoją dobrą dyspozycję i pewnie wygrali z Polską 1-0. Wpływu na grę drużyny nie miała również zmiana trenera i podopieczni Dwighta Lodewegesa dominowali w spotkaniu z kadrą Jerzego Brzęczka. "Oranje" wygrali również w sześciu z siedmiu ostatnich spotkań.



Obie ekipy od samego początku ruszyły do ataku, choć na placu gry widzieliśmy sporo niedokładności. Holendrzy nie zdołali wykorzystać niepewnych interwencji defensorów Italii, a Immobile nie porozumiał się z reprezentacyjnymi kolegami i nieprecyzyjnie zagrał z bocznej strefy boiska.



W 12. minucie meczu zakotłowało się pod bramką Holendrów. Nicolo Barella oddał strzał z dystansu, a futbolówka odbiła się od interweniującego obrońcy. Pędząca piłka nie znalazła jednak drogi do bramki, natomiast Włochom nie udało się stworzyć zagrożenia po rzucie rożnym.



Goście zdobyli optyczną przewagę i atakowali coraz odważniej. Kilka chwil później Leonardo Spinazzola wpadł w pole karne, minął interweniujących rywali i wrzucił piłkę w pole karne. Bardzo efektownym strzałem z powietrza popisał się Nicolo Zaniolo, lecz nie trafił do siatki.



Swojej sytuacji nie wykorzystał również Immobile. Włoch popędził w stronę bramki Jaspera Cillessena i oddał strzał wewnętrzną częścią buta. Futbolówka dobrze się podkręciła, jednak chybiła celu.





Holandia - Włochy 0-0, trwa I połowa

Reklama

Kliknij TUTAJ, aby oglądać mecz Holandia - Włochy za pośrednictwem platformy IPLA



2. kolejka Liga Narodów UEFA

2020-09-07 20:45 | Stadion: Johan Cruijff Arena | Arbiter: Felix Brych Holandia Włochy 0 0

0 0 Holandia Włochy Donnarumma D'Ambrosio Bonucci Chiellini Spinazzola Barella Locatelli Jorginho Zaniolo Immobile Insigne Cillessen Hateboer Veltman van Dijk Aké de Roon Wijnaldum Promes de Jong van de Beek Depay SKŁADY Holandia Włochy Jasper Cillessen Gianluigi Donnarumma Hans Hateboer 23′ 23′ Danilo D'Ambrosio Joël Veltman Leonardo Bonucci Virgil van Dijk Giorgio Chiellini Nathan Aké Leonardo Spinazzola Marten de Roon Nicolò Barella Georginio Wijnaldum Manuel Locatelli Quincy Anton Promes Luiz Frello Jorginho Frenkie de Jong Nicolo Zaniolo Donny van de Beek Ciro Immobile Memphis Depay Lorenzo Insigne REZERWOWI Ryan Guno Babel Francesco Acerbi Steven Bergwijn Andrea Belotti Marco Bizot Francesco Caputo Luuk de Jong Federico Chiesa Leroy Fer Alessio Cragno Mohamed Amine Ihattaren Bryan Cristante Tim Krul Giovanni Di Lorenzo Denzel Justus Morris Dumfries Alessandro Florenzi Perr Schuurs Moise Bioty Kean Kevin Strootman Gianluca Mancini Kenny Tete Luca Pellegrini Owen Wijndal Salvatore Sirigu

STATYSTYKI Holandia Włochy 0 0 Posiadanie piłki 39,4% 60,6% Strzały 1 3 Rzuty rożne 1 2 Faule 2 3 Spalone 2 1