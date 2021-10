6 października powróciły emocje związane z finałami Ligi Narodów - w środowym spotkaniu Włochy na własnym terenie, a konkretnie na mediolańskim San Siro, podejmują reprezentację Hiszpanii. Ten wieczór jest wyjątkowy zwłaszcza dla jednego zawodnika "La Furia Roja" - Gaviego, który zadebiutował w kadrze narodowej w wieku zaledwie 17 lat i 62 dni.

Jest to oczywiście absolutny rekord - i to pobity dopiero po 85 latach. Jak przytacza "Marca", poprzednim rekordzistą był Angel Zubieta, gracz rodem z Kraju Basków, który swój debiut zaliczył w 1936 roku. Miał wówczas 17 lat i 284 dni, co oznacza, że Gavi, nawet spędzając cały mecz z Włochami na ławce, miałby w zapasie jeszcze kilka miesięcy, by pobić dokonanie Zubiety.



Liga Narodów. Gavi nieomal pobił kolejny rekord

Co ciekawe Gavi nieomal pobił także inny rekord - przed pierwszym występem w kadrze rozegrał zaledwie 275 minut w seniorskim składzie swojego klubu, FC Barcelona. Tylko jeden piłkarz miał na swoim koncie mniej klubowych minut, gdy po raz pierwszy występował dla "La Furia Roja". Był to Munir El Haddadi, co ciekawe będący wówczas również graczem "Blaugrany".



El Haddadi rozegrał tylko 126 minut dla FCB, ale federacja spieszyła się z powołaniem dla niego z obawy, że zostanie "podebrany" przez Maroko, skąd pochodzi jego rodzina.



Gavi w tym sezonie opuścił jedynie dwa pierwsze mecze "Dumy Katalonii" w Primera Division, później wychodził na murawę już w każdym spotkaniu Barcelony.



Liga Narodów. Niebawem finał rozgrywek

Już niebawem kibiców czeka kolejne spotkanie Ligi Narodów - 7 października na stadionie Juventusu w Turynie Belgia zmierzy się z Francją. Mecz o trzecie miejsce oraz finał rozgrywek zostaną rozegrane tego samego dnia - 10 października.

