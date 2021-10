Liga Narodów UEFA

2021-10-06 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Sergey Karasev Włochy Hiszpania 1 2 DO PRZERWY 0-2 L. Pellegrini 83' Ferran Torres 17',45'

Starcie z większym impetem rozpoczęli gospodarze. Od pierwszych minut zastosowali wysoki i agresywny pressing. W efekcie już po pięciu minutach mieli na koncie celny strzał. Mocne uderzenie Federico Chiesy zdołał jednak wybronić Unai Simon.



Z przewagi mistrzów Europy nic jednak nie wynikało. A po 17 minutach było już 0-1. Doskonałą centrę z bocznego sektora Mikela Oyarzabala wykorzystał Ferran Torres. Okazał się szybszy od Alessandro Bastoniego i strzałem z powietrza umieścił piłkę w siatce po raz pierwszy.

Goście mogli podwyższyć prowadzenie już po niespełna 120 sekundach. W opałach znalazł się wówczas Gianluigi Donnarumma. W ostatniej chwili w sukurs przyszedł mu jednak Leonardo Bonucci. Chwilę wcześniej piłka odbiła się od słupka.



Najgroźniejszą akcję Italii przed przerwą próbował sfinalizować Federico Bernardeschi. Jego kąśliwe uderzenie z najwyższym trudem zatrzymał jednak Simon. Wydawało się, że to poważne ostrzeżenie dla podopiecznych Luisa Enrique.



Liga Narodów: Włochy - Hiszpania. Ferran Torres uderza po raz drugi

Tymczasem końcówka pierwszej odsłony ułożyła się dla włoskiej drużyny fatalnie. Najpierw za drugą żółtą kartkę z boiska wyproszony został Bonucci. A już w doliczonym czasie gry po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Torres - idealnie przymierzył głową, znów korzystając z asysty Oyarzabala.

Druga część gry była zdecydowanie bardziej wyrównana. Piłkę meczową Hiszpanie wypracowali sobie dopiero w 78. minucie. Donnarumma popisał się jednak znakomita interwencją, mając przed sobą tylko Marcosa Alonso.



Pięć minut później padła kontaktowa bramka dla "Squadra Azzura". Niemal przez pół boiska z futbolówką przy nodze pognał na bramkę Hiszpanów Federico Chiesa, a kiedy znalazł się oko w oko z Simonem, zagrał przytomnie do wprowadzonego z ławki Lorenzo Pellegriniego. Ten dopełnił tylko formalności, oddając strzał do pustej bramki.



Włosi ruszyli z animuszem do natarcia, ale na wyrównującego gola zabrakło im czasu. Porażka oznacza dla niech koniec fantastycznej serii bez porażki - stanęło na 37 spotkaniach. Dla Hiszpanii to z kolei udany rewanż za przegrany półfinał Euro 2020.



W drugim półfinale Ligi Narodów w środę Belgia zmierzy się z Francją (20.45).





Włochy - Hiszpania 1-2 (0-2)

Bramki: 0-1 Torres (17.), 0-2 Torres (45+2.), 1-2 Pellegrini (83.)



1 2 Włochy Hiszpania Donnarumma Di Lorenzo Bonucci Bastoni Emerson Barella Verratti Jorginho Chiesa Bernardeschi Insigne Simón Azpilicueta Laporte Torres Alonso Gavi Koke Busquets Torres 2 Sarabia Oyarzabal SKŁADY Włochy Hiszpania Gianluigi Donnarumma Unai Simón Mendibil Giovanni Di Lorenzo 45′ 45′ Cesar Azpilicueta 30′ 30′ 42′ 42′ Leonardo Bonucci Aymeric Laporte Alessandro Bastoni Pau Francisco Torres Emerson Palmieri dos Santos Marcos Alonso 72′ 72′ Nicolò Barella 83′ 83′ Pablo Martín Páez Gavira 58′ 58′ Marco Verratti 75′ 75′ Jorge Resurrecion Merodio Koke 64′ 64′ Luiz Frello Jorginho Sergio Busquets Federico Chiesa 17′, 45′ 17′, 45′ 49′ 49′ Ferran Torres García 46′ 46′ Federico Bernardeschi 65′ 65′ 75′ 75′ Pablo Sarabia García 58′ 58′ Lorenzo Insigne 89′ 89′ Mikel Oyarzabal Ugarte REZERWOWI Alex Meret David de Gea Salvatore Sirigu Robert Lynch Sánchez Francesco Acerbi Eric García Martret 72′ 72′ Davide Calabria Íñigo Martínez Berridi 46′ 46′ Giorgio Chiellini Pedro Antonio Porro Sauceda Federico Dimarco Sergio Reguilón Rodríguez Bryan Cristante 83′ 83′ Sergi Roberto 58′ 58′ 81′ 81′ Manuel Locatelli Pablo Fornals Malla 64′ 64′ 83′ 83′ Lorenzo Pellegrini Rodrigo Hernández Cascante Domenico Berardi 75′ 75′ Mikel Merino Zazón 58′ 58′ Moise Bioty Kean 49′ 49′ 71′ 71′ Yeremi Jesús Pino Santos Giacomo Raspadori 75′ 75′ Bryan Gil Salvatierra

STATYSTYKI Włochy Hiszpania 1 2 Posiadanie piłki 25,2% 74,8% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 6 6 Rzuty rożne 1 5 Faule 14 18 Spalone 3 2

UKi



