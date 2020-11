Belgia pokonała 4-2 Danię i zajęła pierwsze miejsce w 2. grupie dywizji A Ligi Narodów. W drugim meczu tej grupy Anglia rozgromiła Islandię 4-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Polska - Holandia 1-2 - bramki (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Belgia tylko do przerwy miała problemy z Duńczykami. Gospodarze szybko objęli prowadzenie po bramce Youriego Tielemansa, ale jeszcze przed przerwą odpowiedział Jonas Older Wind.

Reklama

Po zmianie stron dwa szybkie gole zdobył Romelu Lukaku i Belgia prowadziła już 3-1. Wówczas pomocną dłoń rywalom wyciągnął Thibaut Courtois, który... przepuścił pod nogą piłkę, a ta wpadła do jego bramki. Jednak już minutę później Kevin De Bruyne ustalił wynik meczu na 4-2.



Żadnych problemów z pokonaniem Islandii, która skończyła rozgrywki bez choćby punktu, nie miała reprezentacja Anglii. Wyspiarze wygrali 4-0 po dwóch bramkach Phila Fodena i trafieniach Masona Mounta oraz Declana Rice'a.



Islandia od 54. minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Birkira Saevarssona.



Belgia wygrała grupę z dorobkiem 15. punktów i w nagrodę zagra w turnieju Final Four. Anglia i Dania zdobyły po 10 punktów, a Islandia - zero.

Liga Narodów: zobacz szczegóły

Zdjęcie Belgia pokonała Danię 4-2 / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

WG