Koszmarna plama zmazana. Wicemistrzowie Europy wracają na zwycięską ścieżkę

Mecz z Finlandią w niedzielny wieczór to najlepsze, co Anglikom mogło się przydarzyć. Na gwałt potrzebowali szybkiej okazji do rehabilitacji po wstydliwej porażce 1:2 odniesionej z Grecją. Niżej notowanemu rywalowi ulegli na swoim terenie, tracąc decydująca bramkę w czwartej minucie doliczonego czasu gry.