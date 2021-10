- Nie czytam, nie słucham, nie oglądam, bo nie ma tam dla mnie nic ciekawego. O piłce wiem więcej niż wy - powiedział do dziennikarzy Luis Enrique. Selekcjoner La Roja prowadzi swoją wojenkę z mediami zachowując pogodę ducha. Tragedia rodzinna: choroba i śmierć córki, która zmusiła go do czasowego opuszczenia drużyny narodowej w czerwcu 2019 roku, nie zmieniła jego charakteru.

Włochy - Hiszpania. Czy selekcjoner La Roja faworyzuje graczy Barcelony?

Tym razem awantura wybuchła o powołanie 17-letniego Gaviego - wychowanka Barcelony, który w pierwszej drużynie zagrał zaledwie siedem meczów. I tylko dwa w podstawowym składzie.

Zespół z Katalonii jest w głębokim kryzysie, tymczasem właśnie z niego Luis Enrique zaprosił na zgrupowanie kadry najwięcej piłkarzy: Sergio Busquetsa, Erica Garcię, Pedriego i Gaviego. Gdy okazało się, że zawodnik Celty Vigo Brais Mendez jest kontuzjowany, wysłał powołanie Sergiemu Roberto wygwizdywanemu ostatnio przez kibiców Barcelony.

- Dlaczego nie ma nikogo z Realu Madryt? - dopytują dziennikarze sugerując, że jako były trener Barcy selekcjoner nie jest obiektywny. Ktoś zagadnął go nawet o to, co by zrobił, gdyby zadzwonił do niego prezes katalońskiego klubu Joan Laporta i zaproponował powrót na Camp Nou. Luis Enrique odpowiedział, że dopóki prowadzi kadrę, nie skorzysta z żadnej innej oferty.

Napięta atmosfera między selekcjonerem Hiszpanów i mediami utrzymuje się od miesięcy. Luis Enrique czuje się w niej jak ryba w wodzie powtarzając, że kto nie potrafi unieść presji, nie nadaje się do wielkiej piłki.

Wiele decyzji selekcjonera La Roja budzi kontrowersje. Dlaczego nie ma w kadrze piłkarzy starszych jak Dani Parejo (Villarreal), Iago Aspas (Celta), czy Ander Herrera (PSG), którzy są ostatnio w wysokiej formie? Luis Enrique nie zabrał do Mediolanu klasycznego środkowego napastnika. Ci, którzy byli gwiazdami Euro 2020: Alvaro Morata, Gerard Moreno i Dani Olmo są kontuzjowani.

- Nie jesteśmy drużyną, która szuka goli po indywidualnych popisach napastników. Chcemy je zdobywać po akcjach całego zespołu - mówi selekcjoner La Roja. Były obrońca Fabio Cannavaro - mistrz świata z Niemiec z 2006 roku uważa, że Hiszpanie bardziej dbają o posiadanie piłki niż o strzelanie bramek. W ustach Włocha to poważny zarzut.

Włochy - Hiszpania. Roberto Mancini stworzył maszynę do wygrywania

Podczas ostatniego pojedynku obu drużyn w półfinale Euro 2020 Hiszpania zabrała piłkę drużynie Roberto Manciniego. A jednak to Włosi, po serii rzutów karnych, wywalczyli prawo gry o złoto na Wembley. Finał z Anglią miał podobny scenariusz. Italia lepiej strzelała jedenastki i zdobyła swój drugi tytuł mistrza Europy. Trzy lata po ciężkim kryzysie, gdy przepadła w kwalifikacjach mundialu w Rosji.

Potem na czele drużyny stanął Mancini i nakazał swoim piłkarzom grać "po hiszpańsku". Utrzymywać się przy piłce, dominować, prowadzić grę. Jego zespół dołożył do tego elementy catenaccio i pobił wszystkie rekordy. Jest niepokonany od 37 meczów.

Dziś z Hiszpanią w półfinale Ligi Narodów nie zagrają kontuzjowani napastnicy Ciro Immobile i Andrea Belotti. Liderem ataku będzie Federico Chiesa z Juventusu.

W odróżnieniu od Luisa Enrique Mancini jest w swoim kraju uwielbiany. Włosi mają bzika na punkcie swojej nowej drużyny narodowej i dziś szykują się do fiesty na San Siro. Będą faworytami, choć La Roja to rywal bardzo mocny.

- Nasz psycholog powtarza nam, że każdy kolejny mecz zbliża Italię do porażki - mówi selekcjoner Hiszpanów. - Luis Enrique ma rację. Kiedyś musimy przegrać - odpowiada Mancini. Obaj trenerzy lubią się i szanują. - Kocham Włochy, Mancini stworzył wielki zespół, mimo wszystko wierzę, że to my zagramy w finale - mówi Luis Enrique. Jutro w drugim półfinale zmierzą się Francuzi z Belgami.

To druga edycja Ligi Narodów. Pierwszą wygrali Portugalczycy, jeszcze jako mistrzowie Europy. Oni zorganizowali turniej finałowy. Czy Włosi, aktualni mistrzowie kontynentu, też będą potrafili wykorzystać wsparcie trybun?

Włochy - Hiszpania, gdzie oglądać mecz?

Transmisję na żywo z dzisiejszego półfinału Ligi Narodów Włochy - Hiszpania można oglądać w Polsacie Sport, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go od godziny 20.45. Studio zaczyna się 10 minut wcześniej.



Dariusz Wołowski



Zdjęcie Luis Enrique / AFP

