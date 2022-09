Katastrofa po angielsku. Brytyjskie media wieszczą przegrany mundial

"To była kolejna rozczarowująca noc dla Anglii, która nie zrobiła nic, aby podnieść kibiców na duchu po ostatnich słabych występach. Zostało tylko 90 minut gry przed mundialem. Czas ucieka, a tymczasem Anglia osiąga najgorszą formę od 2014 roku, co nie nijak nie przystaje do miana jednego z faworytów Pucharu Świata" - pisze BBC.

Od zwycięstwa nad San Marino w listopadzie ubiegłego roku Anglia zdobyła tylko jedną bramkę z akcji - w lutowym spotkaniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Na kolejną czeka już 450 minut. Najdłużej od 22 lat!

W tej edycji LN wicemistrzowie Europy do siatki trafili ledwie raz. W czerwcowym meczu z Niemcami rzut karny wykorzystał Harry Kane.

"Presja wywierana na Garetha Southgate'a rośnie przed mistrzostwami świata po kolejnym horrorze, tym razem w Mediolanie. Anglia spadła z dywizji A, co oznacza, że w następnej edycji może wyruszyć pociągiem o północy do Gruzji. Nie wspominając o Albanii czy Czarnogórze" - czytamy w "Daily Mail".

"Akcje Southgate'a spadają szybciej niż funt szterling na giełdach walutowych. Anglia uległa drużynie, która mundial w Katarze obejrzy w telewizji. Nie oczekujcie, że w listopadzie i grudniu będziecie ze szczęścia wylewać piwo w lokalnym barze" - zauważa z kolei "The Sun".

W poniedziałek "Synowie Albionu" zmierzą się na Wembley z Niemcami. Będzie to ich ostatni sprawdzian przed startem w finałach MŚ. Mundial w Katarze rozpoczyna się 20 listopada i potrwa do 18 grudnia.

