Liga Narodów siatkarzy. Aleksander Śliwka po meczu ze Słowenia: Mam nadzieję, że nie wyłączyliście telewizorów

Nie udałoby się to bez dobrej dyspozycji Aleksandra Śliwki, który zdobył łącznie 20 punktów i był najskuteczniejszym zawodnikiem w naszym zespole. Po meczu to on wypowiedział się dla oficjalnego kanału Ligi Narodów. "Zawsze mecze ze Słowenią są trudne. Mamy wspólną historię, zawsze walczą do końca. Pokazali to zresztą w pierwszym secie, gdzie w końcówce prowadziliśmy kilkoma punktami, a oni walczyli jak źli i go wygrali. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo pokazaliśmy odpowiednie dużo jakości, by wygrać. Każdą piłkę traktowaliśmy jako ostatnią i to zadziałało. Cieszymy się, bo zagrało dzisiaj wielu chłopaków i każdy miał wpływ na to zwycięstwo" - powiedział po meczu 28-latek.