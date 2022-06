Hit w Lidze Narodów, grają też rywale Polaków. Trwa

Oprac.: Kamil Jagodyński Liga Narodów

Siedem meczów w trzech dywizjach zaproponowała nam dzisiaj Liga Narodów. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Anglia zmierzy się z Włochami, polecamy jednak śledzić także to, co będzie działo się na pozostałych stadionach, gdzie może wystąpić kilku reprezentantów naszej ligi. Grają też oczywiście Polacy, transmisja meczu Holandia - Polska o godz. 20:35 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Relacja tekstowa na żywo na sport.interia.pl.