Hiszpania spełniła plan minimum i pokonała Szwajcarię 1-0. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Mikel Oyarzabal.

Reprezentacja Hiszpania przed rozpoczęciem spotkania przeciwko Szwajcarii mogła się pochwalić brakiem porażki w 14 meczach z rzędu. Podopieczni Luisa Enrique byli zatem faworytem tego starcia i już na jego początku wyszli na prowadzenie. Granit Xhaka poślizgnął się w polu karnym i futbolówka po podaniu od Yanna Sommera trafiła do Mikela Merino, który momentalnie odegrał ją do Mikela Oyarzabala. Hiszpan oddał strzał bez przyjęcia, a futbolówka trafiła do siatki.



Gospodarze byli również bliscy zdobycia gola w 28. minucie. Jesus Navas posłał precyzyjną futbolówkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Ferran Torres i uderzył głową, jednak bardzo dobrze interweniował Sommer.



Hiszpanie dominowali, lecz nie potrafili zamienić swojej przewagi na trafienia. W drugiej połowie przed kolejną dobrą szansą znalazł się Oyarzabal. Pomocnik znalazł trochę miejsca na oddanie strzału, po którym piłka poszybowała obok lewego słupka.



PA