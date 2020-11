Hiszpanie podejmują Niemców w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. To spotkanie zadecyduje, która z drużyn wygra 4. grupę dywizji A i awansuje do turnieju Final Four. Śledź przebieg meczu na żywo z Interią, transmisja meczu także na Polsat Sport News.

Liga Narodów: sprawdź sytuację w grupach



Przed ostatnim spotkaniem liderem 4. grupy są Niemcy, ale mają tylko punkt więcej od Hiszpanii. Remis i wygrana zapewni gościom grę w turnieju Final Four, ale w przypadku zwycięstwa Hiszpanów, to oni zajmą pierwsze miejsce w grupie.



We wrześniowym meczu obu drużyn padł remis 1-1. Drugi dzisiejszy mecz tej grupy, Szwajcaria - Ukraina został odwołany z powodu koronawirusa w zespole Ukrainy.



Już w 5. minucie Hiszpanie domagali się rzutu karnego, gdy Dani Olmo przewrócił się po starciu z rywalem. Nie było pewności, czy kontakt z rywalem w ogóle był, ale sędzia podyktował rzut wolny z 17 m. Mocny, płaski strzał Ramosa obronił Manuel Neuer.

Niedługo po tym kontuzji nabawił się Sergio Canales, który niefortunnie stanął wybijając piłkę. Zastąpił go Fabian Ruiz.



W 17. minucie na prowadzenie wyszli Hiszpanie. Po bardzo dobrym dośrodkowaniu Fabiana Ruiza akcję zamknął niepilnowany przez nikogo Alvara Morata. Mocno uderzył głową pod poprzeczkę i Neuer nie zdążył zareagować.





Hiszpania - Niemcy 1-0 - trwa I połowa

Bramka: 1-0 Morata





Hiszpania: Simon - Roberto, Ramos, Torres, Gaya - Rodri, Canales (11. Fabian Ruiz) - Olmo, Koke, Torres - Morata.



Niemcy: Neuer - Ginter, Suele, Koch, Max - Goretzka, Guendogan, Kroos - Sane, Werner, Gnabry.



6. kolejka Liga Narodów UEFA

2020-11-17 20:45 | Stadion: Estadio Olímpico de Sevilla | Arbiter: Andreas Ekberg STATYSTYKI Hiszpania Niemcy 1 0 Posiadanie piłki 51,3% 48,7% Rzuty rożne 1 1

