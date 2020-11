Manuel Neuer zaliczył 96. występ w reprezentacji Niemiec, dzięki czemu wyprzedził pod tym względem legendarnego Seppa Maiera. Niemcy wysoko przegrali jednak 0-6.

Wtorkowy mecz był szczególny dla bramkarza Manuela Neuera. To był jego 96. występ w narodowych barwach i wyprzedził tym samym grającego na tej pozycji legendarnego Seppa Maiera, który w latach 1966-79 rozegrał 95 spotkań w reprezentacyjnej koszulce.

34-letni Neuer, piłkarz Bayernu Monachium, zadebiutował w kadrze 2 czerwca 2009 roku w meczu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (7-2).

Bramkarz nie będzie jednak miło wspominał tego występu. Jego Niemcy przegrali aż 0-6 z Hiszpanią, co jest najwyższą porażką tego kraju w meczu o punkty.



Trzy bramki dla Hiszpanów zdobył Ferran Torres, a po jednej Alvaro Morata, Rodri oraz Mikel Oyarzabal. Niemcy zajęli drugie miejsce w 4. grupie dywizji A Ligi Narodów. Do Final Four awansowali Hiszpanie.

Zdjęcie Manuel Neuer skapitulował w meczu z Hiszpanią aż sześć razy / David S. Bustamante/Soccrates / Getty Images

WG