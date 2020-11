Porażka 0-6 z Hiszpanią jest dla Niemców najwyższą przegraną w historii meczów o punkty. Poprzedni niechlubny rekord przetrwał 66 lat.

Stawką wtorkowego spotkania był awans do turnieju Final Four Ligi Narodów. Ten wywalczyli Hiszpanie, miażdżąc rywala po trzech bramkach Ferrana Torresa oraz trafieniach Alvaro Moraty, Rodriego i Mikela Oyarzabala.

Dla Niemców była to najwyższa porażka w historii meczów o punkty. Poprzednio miano to nosiła przegrana 3-8 z Węgrami podczas mistrzostw świata w 1954 roku.



Jest to także druga najwyższa porażka Niemców w ogóle - po raz ostatni takim samym wynikiem zakończył się sparingowy mecz z Austrią w... 1931 roku. Natomiast, by znaleźć wyższą przegraną musimy cofnąć się do 1909 roku i towarzyskiej porażki 0-9 z Anglią!

Najwyższe przegrane reprezentacji Niemiec w meczach o punkty:

0-6 z Hiszpanią (Liga Narodów, 17.11.2020),



3-8 z Węgrami (MŚ, 20.06.1954),



1-5 z Anglią (el. MŚ, 01.09.2001),



0-4 z Brazylią (Puchar Konfederacji, 24.07.1999),



3-6 z Francją (MŚ, 28.06.1958).

Zdjęcie Hiszpania rozbiła Niemców 6-0 / JULIO MUNOZ / PAP/EPA

WG