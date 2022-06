Historyczny wyczyn reprezentacji Polski! Orły śrubują rekord

15 listopada 2020 - to wtedy "Biało-Czerwoni" po raz ostatni kończyli mecz bez zdobytej bramki. Było to spotkanie Ligi Narodów przeciwko Włochom. Przegrane 0-2, a porażka ta wkrótce miała doprowadzić do zwolnienia Jerzego Brzęczka.

Trzy dni później, choć nikt nie wiedział jeszcze, że Brzęczek poprowadzi kadrę po raz ostatni, reprezentacja przegrała 1-2 z Holandią po bramce Kamila Jóźwiaka. I rozpoczęła tym samym serię, która trwa aż do chwili obecnej.

Reprezentacja Polski od ostatniego meczu Brzęczka rozegrała już 21 spotkań ze zdobytą bramką. I co by nie mówić o Paulo Sousie, który nie potrafił ustawić naszej formacji defensywnej, trzeba oddać mu, że za jego kadencji ofensywni piłkarze potrafili dochodzić do sytuacji i je wykorzystywać. Każdy mecz pod wodzą Portugalczyka kończyliśmy z przynajmniej jedną zdobytą bramką.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska-Belgia. Andrzej Duda dla Interii: Mają okazję się zrewanżować. Wideo INTERIA.TV

A przecież rywale wcale nie należeli do najłatwiejszych. "Biało-Czerwoni" dwukrotnie za jego kadencji mierzyli się z Anglią, do tego strzelali w każdym meczu Euro 2020, co było jednym z niewielu pozytywów nieudanych dla nas mistrzostw.

Dobra passa strzelecka trwa także za kadencji Czesława Michniewicza. Choć w jego debiucie ze Szkotami wydawało się, że zakończymy mecz bez trafienia, to w samej końcówce Krzysztof Piątek wykorzystał rzut karny, ratując remis i przedłużając korzystną serię.

W meczu ze Szwecją zdobyliśmy dwie bramki, a przeciwko Walii Jakub Kamiński swoim golem wyrównał poprzedni rekord kadry, wynoszący 19 kolejnych meczów ze zdobytą bramką. W pierwszej połowie meczu z Belgią gol Roberta Lewandowskiego dał Polsce nowy rekord.

Bramki Matty’ego Casha oraz Piotra Zielińskiego przeciwko Holandii sprawiły, że kadra śrubuje znakomity wynik, wynoszący już łącznie 21 kolejnych meczów ze strzelonym golem. We wtorek "Biało-Czerwoni" zagrają o przedłużenie serii z Belgią na warszawskim Narodowym. Początek meczu o godzinie 20.45.

Rekordowa seria meczów reprezentacji Polski ze zdobytą bramką

18.11.20 - Holandia 1-2, Liga Narodów,

25.03.21 - Węgry 3-3, el. MŚ 2022

28.03.21 - Andora 3-0, el. MŚ 2022,

31.03.21 - Anglia 1-2, el. MŚ 2022,

01.06.21 - Rosja 1-1, towarzyski,

08.06.21 - Islandia 2-2, towarzyski,

14.06.21 - Słowacja 1-2, Euro 2020,

19.06.21 - Hiszpania 1-1, Euro 2020,

23.06.21 - Szwecja 2-3, Euro 2020,

02.09.21 - Albania 4-1, el. MŚ 2022,

05.09.21 - San Marino 7-1, el. MŚ 2022,

08.09.21 - Anglia 1-1, el. MŚ 2022,

09.10.21 - San Marino 5-0, el. MŚ 2022,

12.10.21 - Albania 1-0, el. MŚ 2022,

12.11.21 - Andora 4-1, el. MŚ 2022,

15.11.21 - Węgry 1-2, el. MŚ 2022,

24.03.22 - Szkocja 1-1, towarzyski,

29.03.22 - Szwecja 2-0, baraż MŚ 2022,

01.06.22 - Walia 2-1, Liga Narodów,

08.06.22 - Belgia 1-6, Liga Narodów,

11.06.22 - Holandia 2-2, Liga Narodów

Zobacz także: Najdziwniejszy kalendarz świata to sprzymierzeniec Polaków