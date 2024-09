Gwiazdor kipiał z gniewu po hicie Ligi Narodów. Sceny w szatni i to nie wszystko

Piłkarska reprezentacja Belgii rozpoczęła swoje występy w bieżącej edycji Ligi Narodów od pewnego, bo wynoszącego 3:1, zwycięstwa, natomiast był to mecz z zespołem Izraela, który od początku uchodził za potencjalnie najłatwiejsze wyzwanie jeśli mowa o grupie drugiej dywizji A.

Liga Narodów. Kevin De Bruyne nie wytrzymał po meczu Francja - Belgia. "Jeśli nie jesteśmy wystarczająco dobrzy..."

"Nie mogę teraz opowiadać o tym, co poszło nie tak. Powiedziałem już to wszystko drużynie podczas przerwy" - oświadczył zawodnik Manchesteru City, cytowany przez Agencję Reutera, dając do zrozumienia, że po pierwszej połowie w szatni zespołu było naprawdę gorąco.

"Nie mogę powtórzyć moich słów w mediach, ale musimy być po prostu lepsi pod każdym względem. Jeśli chcemy osiągać najwyższy poziom, ale nie jesteśmy już wystarczająco dobrzy, aby tego dokonywać, to musimy zwyczajnie dawać z siebie wszystko. Jeśli nawet tego nie zrobimy, to będzie koniec" - oświadczył wprost.

"Mogę zaakceptować, że nie jesteśmy tak dobrzy jak w 2018 roku. Byłem pierwszym, który to dostrzegł, ale pewne rzeczy są nie do przyjęcia. Nie powiem jednak, o co chodzi" - rzucił enigmatycznie De Bruyne. Atmosfera wokół kadry w każdym razie zdaje się gęstnieć.

On jest naszym kapitanem i ma ogromną mentalność zwycięzcy, więc potrafi też reagować emocjonalnie ~ stwierdził Domenico Tedesco, dosyć dyplomatycznie tłumacząc emocjonalny wybuch KDB.

Liga Narodów. Rewanż Belgia - Francja już całkiem niedługo

Belgowie szansę na to, by coś zmienić w swojej grze, będą mieć już w przyszłym miesiącu - 10 października zagrają w Lidze Narodów z Włochami, a potem czeka ich rewanż z Francją. Do ćwierćfinałów rozgrywek awansują dwie najlepsze drużyny z czterech. Reklama

