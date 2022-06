Gwiazda walijskiej drużyny opublikowała list. To definitywny koniec

Gwiazda reprezentacji Walii i wieloletni piłkarz realu Madryt decyzję o odejściu z zespołu zdobywcy Pucharu Europy podjął wiosną. Teraz przypieczętował ją listem otwartym opublikowanym w mediach społecznościowych. Gareth Bale napisał w nim, że czuje dumę, iż był częścią takiego klubu oraz że udało mu się przekuć swoje marzenia w rzeczywistość. Tymi marzeniami było założenie koszulki Realu o nieskazitelnej bieli.

Gareth Bale pożegnał się z kibicami i władzami Realu Madryt, w którym występował od września 2013 roku. Trafił tu wówczas za kwotę przekraczającą 90 mln euro. W czasie gry w Realu był czasowo wypożyczony do Tottenham Hotspur.

Gareth Bale chce wrócić do Walii

Zgoła sensacyjne są doniesienia na temat przyszłości 32-letniego Walijczyka. Chociaż mógłby zagrać w wielu czołowych klubach Europy i świata, zamierza ... wrócić do ojczyzny. Chce skończyć karierę w Cardiff City, czyli zespole z Championship na zapleczu angielskiej ekstraklasy. jest to związane z tym, że Garteh Bale chciałby być bliżej swego kraju, bliskich, a dzieci wysyłać do walijskich szkół.

W zaplanowanym na 1 czerwca meczu Walii z Polską gwiazda drużyny nie zagra. Ma odpocząć.