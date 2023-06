Gwiazda może zapewnić im pierwszy tytuł w historii. Trener mówi wprost

Jego podopieczni po raz kolejny udowodnili, że są niesamowitą drużyną turniejową. Na 16 ostatnich meczów w mistrzostwach świata przegrali tylko raz , z Argentyną , która w Katarze była najlepszą drużyną. W tym czasie Chorwacja po dogrywce potrafiła pokonać: Brazylię , Japonię , Anglię , Rosję i Danię . Teraz przyszedł czas na Holandię i to jeszcze w jej twierdzy, gdzie nie zaznała porażki od 31 meczów.

- To zwycięstwo dla Chorwatów, pokonaliśmy Holendrów w ich domu i mamy kolejny medal - to coś nierzeczywistego, ale zasłużyliśmy na niego - mówił Dalić.

Liga Narodów. "Ta wygrana przejdzie do historii"

- To jedno z naszych największych zwycięstw, do tego odniesione na terenie rywala, kiedy przegrywaliśmy, a następnie straciliśmy jeszcze gola w 96. minucie. Na pewno ta wygrana przejdzie do historii - dodał.