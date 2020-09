Francja powtórzyła wyczyn z finału mundialu i pokonała 4-2 Chorwację w meczu 2. kolejki dywizji A Ligi Narodów. Obie drużyny zaprezentowały ofensywny futbol na dobrym poziomie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Bośnia i Hercegowina - Polska 1-2 (skrót Polsat Sport). Wideo Polsat Sport

Liga Narodów: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Dzisiejsze spotkanie może być traktowane w kategorii rewanżu za finał mundialu z 2018 roku. Wówczas lepsi okazali się "Trójkolorowi", wygrywając 4-2. Dziś historia - łącznie z wynikiem - powtórzyła się co do joty.

Reklama

Faworytem byli Francuzi, choć musieli radzić sobie bez Kyliana Mbappe, u którego wykryto zakażenie koronawirusem. W 1. kolejce Ligi Narodów Francja pokonała 1-0 Szwecję, a Chorwacja przegrała 1-4 z Portugalią.

W pierwszych 10 minutach niespodziewanie inicjatywę przejęli goście. Potwierdzeniem tego mógł być mocny strzał z dystansu Ivana Periszicia, lecz niedawny zwycięzca Ligi Mistrzów nieznacznie się pomylił.



W 16. minucie Chorwaci wyszli na prowadzenie! Po rzucie rożnym piłka spadła na nogę Dejana Lovrena, który prostym zwodem minął Lucasa Hernandeza i oddał bardzo mocny strzał lewą nogą, przy którym Hugo Lloris nie miał nic do powiedzenia!

Kolejny kwadrans upłynął Francuzom na próbach przejęcia kontroli nad meczem, ale zupełnie nieskutecznych. Goście trzymali "Trójkolorowych" z dala od własnej bramki. Dopiero w 33. minucie w znakomitej sytuacji znalazł się Antoine Griezmann. Piłka odbiła się od bramkarza Chorwatów, ale wciąż zmierzała do bramki. Gości uratował jeden z obrońców.



Dopiero w 43. minucie Griezmannowi udało się doprowadzić do wyrównania. Francuzi przyspieszyli grę, dzięki czemu po kilku podaniach Anthony Martial i Wissam Ben Yedder rozmontowali defensywę rywala i Griezmann mógł skierować piłkę do pustej bramki.

Jeszcze przed przerwą Francuzi poszli za ciosem! Ponownie znakomitym ostatnim podaniem popisał się Ben Yedder, zagrywając z prawej stron wzdłuż bramki. Tam czekał na nią Martial, piłka po jego strzale odbiła się od słupka, od bramkarza i wpadła do bramki. Do przerwy 2-1 dla Francji!



W przerwie meczu chorwacki trener wprowadził na boisko Josipa Brekalo w miejsce Ante Rebicia i to szybko okazało się strzałem w dziesiątkę! Już w 55. minucie Brekalo dostał dobre podanie w pole karne, tam poradził sobie z dwoma rywalami i wyrównał stan spotkania na 2-2!

Dziesięć minut później Francja wróciła na prowadzenie! Dayot Upamecano zdobył swoją premierową bramkę dla reprezentacji Francji strzałem głową po świetnym dośrodkowaniu Griezmanna z rzutu rożnego.



Chwilę wcześniej na boisku pojawił się Eduardo Camavinga, 17-letni piłkarz Stade Rennes. Został on najmłodszym debiutantem w reprezentacji Francji od ponad stu lat!

Kwadrans przed końcem sędzia podyktował rzut karny dla Francji za zagranie ręką w polu karnym i mimo ostrych protestów Lovrena, swoją decyzję podtrzymał. Do piłki podszedł Olivier Giroud, zmylił bramkarza i ustalił wynik spotkania na 4-2.

WG



Francja - Chorwacja 4-2 (2-1)

Bramka: 0-1 Lovren (16.), 1-1 Griezmann (43.), 2-1 Martial (45.), 2-2 Brekalo (55.), 3-2 Upamecano (65.), 4-2 Giruoud (77. - z rzutu karnego).



Francja: Lloris - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kante (63. Camavinga), N'Zonzi, Mendy - Griezmann (78. Fekir), Ben Yedder (63. Giroud), Martial.



Chorwacja: Livaković - Uremović (57. Vida), Lovren, Caleta-Car, Melnjak - Kovaczić, Brozović, Vlasić - Rebić (46. Brekalo), Kramarić, Perisić (66. Pasalić).



Zobacz raport meczowy



2. kolejka Liga Narodów UEFA

2020-09-08 20:45 | Stadion: Stade de France | Arbiter: Ovidiu Hațegan STATYSTYKI Francja Chorwacja 4 2 Posiadanie piłki 43,4% 56,6% Strzały 15 11 Strzały na bramkę 10 6 Rzuty rożne 5 5 Faule 13 15 Spalone 1 4

4 2 Francja Chorwacja Livaković Uremović Lovren Ćaleta-Car Melnjak Kovačić Vlašić Brozović Perišić Kramarić Rebić Lloris Upamecano Hernández Pi Lenglet Kanté Sissoko Mendy Nzonzi Griezmann Ben Yedder Martial SKŁADY Francja Chorwacja Hugo Lloris 45′ (samob.) 45′ (samob.) Dominik Livaković 65′ 65′ Dayotchanculle Upamecano 57′ 57′ Filip Uremović Lucas Hernández Pi 16′ 16′ 76′ 76′ Dejan Lovren 38′ 38′ Clément Nicolas Laurent Lenglet 34′ 34′ Duje Caleta-Car 59′ 59′ 63′ 63′ N'Golo Kanté Dario Melnjak Moussa Sissoko Mateo Kovaczić Ferland Mendy Nikola Vlašić 68′ 68′ Steven N'Zonzi 76′ 76′ Marcelo Brozović 43′ 43′ 78′ 78′ Antoine Griezmann 66′ 66′ Ivan Periszić 63′ 63′ Wissam Ben Yedder Andrej Kramarić Anthony Martial 46′ 46′ Ante Rebić REZERWOWI Mike Maignan Ivo Grbić Lucas Digne Simon Sluga Léo Dubois Borna Barišić Presnel Kimpembe Tin Jedvaj Raphael Varane Mile Škorić 63′ 63′ Eduardo Camavinga 57′ 57′ Domagoj Vida Nanitamo Jonathan Ikoné Milan Badelj Adrien Rabiot 46′ 46′ 55′ 55′ Josip Brekalo 78′ 78′ Nabil Fekir 66′ 66′ Mario Pašalić 63′ 63′ 77′ (k.) 77′ (k.) Olivier Giroud Ante Budimir Benoît Costil Antonio-Mirko Čolak Bruno Petković