Filar angielskiej kadry stał się pośmiewiskiem. Teraz przeprasza na Instagramie

Oprac.: Łukasz Żurek Liga Narodów

Harry Maguire przeżywa najtrudniejszy okres kariery. Stracił kapitańską opaskę i miejsce w wyjściowej jedenastce Manchesteru United, a w drużynie narodowej popełnia koszmarne błędy. We wtorek zdecydował się za nie publicznie przeprosić. Wydaje się, że to jednak zdecydowanie za mało, by odzyskać zaufanie zdruzgotanych jego występami kibiców.

Zdjęcie Harry Maguire o uwielbieniu ze strony kibiców na jakiś czas musi zapomnieć (Fpt. PAP/Eastnews) / PAP