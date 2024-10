Faworyzowani Anglicy zastopowani. Z tym rywalem przegrali pierwszy raz

Bohaterem w ekipie Grecji był Vangelis Pavlidis, który strzelił oba gole. Pierwszego w 49. minucie, a zwycięskiego w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Gdy goście prowadzili to jeszcze trzy razy trafili do siatki, zanim wyrówna Jude Bellingham, ale za każdym razem ta bramka nie została uznana.

Gwiazda Realu Madryt doprowadziła do remisu w 87. minucie, jednak to nie gospodarze zakończyli radośnie ten mecz. Znowu skarcił ich Pavlidis, a tym razem jego trafienie zostało zaliczone.

To pierwsza porażka Anglików w dywizji B Ligi Narodów, do której spadli po poprzedniej edycji. W czwartek podopieczni Lee Carsleya musieli sobie radzić bez swojego najlepsza snajpera Harry'ego Kane'a, ale to nie może tłumaczyć słabej postawy "Synów Albionu".