Fatalna wiadomość dla reprezentacji Polski. To już pewne, Grbić ujawnia

W piątek rano reprezentacja Polski odniosła kolejne prestiżowe zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Narodów, ogrywając na Filipinach Brazylię 3:1. Zwycięstwo "Biało-Czerwonych" cieszy i to bardzo, lecz są także i złe wieści dla fanów naszej kadry. Przekazał je we własnej osobie selekcjoner Nikola Grbić, informując o urazach dwóch naszych siatkarzy. Z problemami zdrowotnymi zmagają się Bartosz Kurek oraz Mateusz Bieniek. W przypadku drugiego z nich padła data planowanego powrotu do gry.