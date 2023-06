Dramat Włochów i szczęśliwy strzał Hiszpanów na koniec. To dało im awans

Cztery minut przebywał na boisku Joselu - jeden z tych hiszpańskich zmienników, którzy odmienili losy półfinałowego starcia Hiszpanii z Włochami. Cztery minuty wystarczyły mu na to, by zdobyć gola. Po odbiciu od niego piłka rykoszetem zaskoczyła włoskiego bramkarza i to Hiszpania wygrała starcie 2:1. W finale Ligi Narodów zmierzy się z rewelacyjną Chorwacja, która tak efektownie rozprawiła się z Holandią.