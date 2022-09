Cristiano Ronaldo zalał się krwią! Służby na murawie

Portugalia i Hiszpania toczą walkę o pierwsze miejsce w grupie drugiej Dywizji "A" Ligi Narodów. Drużyna CR7 traci do "La Furia Roja" punkt i niewykluczone, że losy awansu do Final Four rozstrzygną się w ostatniej kolejce, gdy obie ekipy zagrają bezpośredni mecz. W sobotni wieczór kadra Fernando Santosa podejmowała Czechów.

Niebezpieczny incydent, Ronaldo mocno krwawił

Już po niespełna kwadransie gry doszło jednak do bardzo nieprzyjemnego incydentu. Ronaldo w walce o piłkę starł się z Tomasem Vaclikiem, bramkarzem rywali. Rozbił nos i zaczął bardzo mocno krwawić. Gra została przerwana, a na murawie pojawiły się służby, które udzielały mu pomocy.

As Manchesteru United musiał na moment opuścić murawę, ale po krótkiej przerwie był w stanie kontynuować grę.

