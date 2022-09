Były gracz Realu apeluje do Ronaldo: Kończ karierę! Padło porównanie z Messim

Antonio Cassano od zawsze lubił wzbudzać kontrowersje - a tych w trakcie bogatej kariery zawodnika, zakończonej oficjalnie w 2018 roku, nie brakowało. Włoch, nawet będąc na sportowej emeryturze, nie daje o sobie jednak zapomnieć i co jakiś czas raczy media dosyć barwnymi wypowiedziami.

Ostatnio 40-latek zaskoczył wiele osób i w wywiadzie dla "Cabine Desportiva" zaapelował do Cristiano Ronaldo, by ten... zakończył już karierę. Było to pokłosie ostatniej porażki reprezentacji Portugalii w Lidze Narodów w potyczce z kadrą Hiszpanii.

Antonio Cassano: Cristiano Ronaldo powinien odejść na emeryturę. Messi jest lepszy, bo więcej poświęcił

"Facet taki jak Cristiano musi czasem dokonać autorefleksji. Jeśli nie jesteś w stanie sprostać grze, to powinieneś dać sobie spokój" - powiedział Cassano, dodając: "Ta zasada tyczy się każdego sportu. Już wystarczy, idź na emeryturę!".

"Wygrał wszystko, stał się fenomenem, zarobił dużo pieniędzy, ale teraz nawet nie jest podstawowym graczem Manchesteru United" - podkreśla były futbolista. Na tym jednak nie zakończył on wbijania szpileczek 37-letniemu piłkarzowi i porównał go do Leo Messiego - według Cassano Argentyńczyk okazał się lepszym zawodnikiem, bo po prostu musiał znacznie więcej poświęcić dla swojego sukcesu.

"Messi jest jak Diego Maradona i kiedy mówimy o poświęceniach, to musimy pamiętać, że Leo opuścił Argentynę w wieku 14 lat, pokonując przy tym wiele problemów fizycznych" - uważa Włoch. "Spędził w Barcelonie cztery lata sam - i to jest dopiero poświęcenie" - skwitował.

Antonio Cassano zaliczał wielkie kluby, ale nie zrobił wielkiej kariery

Antonio Cassano to były reprezentant Italii oraz gracz takich klubów jak Real Madryt, AS Roma, AC Milan czy Inter Mediolan. Karierę kończył w Hellasie Werona. Do jego największych sukcesów należy mistrzostwo Hiszpanii oraz mistrzostwo i Superpuchar Włoch. Były futbolista nigdy nie dzielił szatni z "CR7" - z "Królewskich" odszedł oficjalnie na rok przed przybyciem Portugalczyka na Santiago Bernabeu (do tego transferu doszło latem 2009 r.).

