W Gdańsku "Biało-Czerwoni" zaliczyli jeszcze lepszy wynik niż w niedawnym meczu z Brazylią w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów, bo wtedy rywale byli w stanie ugrać jednego seta. Tutaj byli tego bliscy w zasadzie tylko w pierwszej partii i właśnie na konsekwencję w grze naszego zespołu zwraca uwagę portal "ESporteNewsMundo", który pisze wręcz o "show Polaków" . "Polska od początku do końca była przekonująca. Głównie ciosami od Bieńka i Leona na zagrywce Polacy przełamywali przyjęcie Brazylii i rozegranie piłki nie zadziałało tak, jak po drugiej stronie. Blok był również kolejnym decydującym czynnikiem w meczu" - czytamy.

Liga Narodów. Brazylijskie media piszą o "kontrowersyjnej decyzji sędziego"

Ergo Arena wypełniła się w czwartkowy wieczór bardzo szczelnie i kibice również dołożyli swoją cegiełkę do końcowego triumfu Polaków. Zwracają na to uwagę zwłaszcza dziennikarze "Ge Globo", którzy przyznają, że przy takiej atmosferze ich zawodnicy potrzebowali czegoś niesamowitego, by móc nawiązać walkę z rywalami. Pada wręcz zdanie o "morzu bieli i czerwieni".