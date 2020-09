Kamil Glik był już kapitanem swoich drużyn we Włoszech i Francji, jednak jak sam przyznał, noszenie opaski kapitańskiej w meczach reprezentacji Polski to zupełnie wyjątkowe uczucie. Piłkarz Benevento - jak przystało na lidera drużyny - również zdobył niezwykle ważną wyrównującą bramkę w starciu z Bośnią i Hercegowiną. Ostatecznie Polska wygrała 2-1.

- To dla mnie wielki zaszczyt. Byłem kapitanem we Włoszech, we Francji przez kilka lat, więc nie jest to dla mnie nowość. Ale zakładanie opaski kapitańskiej w oficjalnym spotkaniu reprezentacji Polski to jest na pewno coś wyjątkowego. Swoim doświadczeniem, osobowością staram się pomagać całej drużynie, a szczególnie młodym piłkarzom, którzy wchodzą do kadry - powiedział po meczu Kamil Glik, w rozmowie z Polsatem Sport.



W 45. minucie polski obrońca zdobył bardzo ważnego gola, który pozwolił złapać oddech drużynie Jerzego Brzęczka. Glik oprócz zdobytej bramki był również jednym z najlepszych piłkarzy na boisku i wyróżniał się nieustępliwością.



- Myślę, że każdy mecz kosztuje nas sporo zdrowia. Wiedzieliśmy, że to będzie inne spotkanie, niż z Holandią. Bośnia również postawiła wysoko poprzeczkę, ale wiedzieliśmy, że to drużyna w naszym zasięgu. Chcieliśmy zmazać tę plamę z Amsterdamu.



Kapitan reprezentacji Polski podsumował rozmowę porównaniem spotkania z Bośnią i Hercegowiną do ostatniego meczu "Orłów" przeciwko Holandii.



- W całości ten mecz na pewno był lepszy od tego z Holandią. Sam mogłem strzelić dwie bramki, mieliśmy też inne sytuacje. Okazji stworzyliśmy więcej i gra wyglądała trochę lepiej, niż w Amsterdamie - stwierdził defensor.



