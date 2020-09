- Wiemy, że potrafimy grać zdecydowanie lepiej. Ale też musimy cieszyć się z tego, że odrobiliśmy straty - przyznał szczerze po wygranym meczu reprezentacji Polski Kamil Grosicki na antenie Polsatu Sport. Pomocnik zdobył zdobył gola i zaliczył asystę, jednak dodał, że w czasie gry podjął kilka złych decyzji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Kamil Grosicki: Brakuje nam swobody. Wideo INTERIA.TV

Kamil Grosicki rozegrał dobry mecz i udało mu się zdobyć bramkę oraz zaliczyć asystę. Ostatecznie reprezentacja Polski wygrała z Bośnią i Hercegowiną 2-1, choć to ekipa z Bałkanów jako pierwsza wyszła na prowadzenie.



Reklama

- Wiemy, że potrafimy grać zdecydowanie lepiej. Ale też musimy cieszyć się z tego, że odrobiliśmy straty. W drugiej połowie zagraliśmy lepiej, mecz się otworzył. Nie chcę na gorąco oceniać. Brakuje nam swobody z piłką, gramy czasami zbyt nerwowo. Wiemy o tym i będziemy to poprawiać. Nie widzieliśmy się wiele miesięcy, forma dopiero przyjdzie - powiedział reprezentant Polski w rozmowie z Polsatem Sport.



Skrzydłowy West Bromu zdobył rzadką dla siebie bramkę. Grosicki świetnie wykończył podanie Macieja Rybusa z bocznej strefy boiska i uderzeniem głową umieścił piłkę w siatce.



- Na pewno jest to duża frajda. Piłkę dorzucił mi Maciej Rybus, więc stara gwardia dalej jest w grze. Maciek wybiegał spotkanie, dał parę fajnych centr i o to chodzi. Strzeliłem gola, dorzuciłem asystę, ale wiem, że w mojej grze było dużo złych decyzji. Muszę to przeanalizować, bo jestem doświadczonym piłkarzem i w takim meczu powinienem mieć co najmniej dwie asysty - dodał.



Zobacz relację z wygranego meczu reprezentacji Polski!