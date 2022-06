Kiedy, gdzie i o której mecz Polska - Belgia? Nasza kadra ma szansę, by zrewanżować się za porażkę z 8 czerwca w LN. Na stadionie Króla Baudouin'a w Brukseli Bartłomiej Drągowski wyciągał piłkę z bramki aż sześciokrotnie. Belgia pokazała nam miejsce w szeregu, a jak będzie dzisiaj? Kiedy, gdzie i o której mecz Polska - Belgia?

Polska - Belgia. Kiedy, gdzie i o której mecz w Lidze Narodów?

Do meczu Polska - Belgia podopieczni Czesława Michniewicza podchodzą jako trzeci zespół Ligi A czwartej grupy, mając za sobą zwycięstwo z Walią, porażkę z Belgią oraz cenny remis z Holandią. Choć nikt nie spodziewał się wygranej Polski z Belgią, to pozytywnie zaskoczył remis z Holandią po tak srogim laniu. Pozostał jednak mały niesmak, bo Polacy mieli dwubramkową przewagę.

Druga drużyna rankingu FIFA to również druga reprezentacja "polskiej" grupy w Lidze Narodów. Belgia najpierw poległa w starciu z Holandią przegrywając aż 1-4. Humor Belgowie poprawili sobie w ostatnim meczu z Polską, jednak największa sensacja to remis 1-1 z Walią. Do meczu Polska - Belgia ponownie podchodzą zmotywowani, by zaprezentować się lepiej niż w poprzednim spotkaniu.

Polska - Belgia. Kiedy i o której? 14 czerwca godz. 20.45.

Polska - Belgia. Gdzie oglądać? Transmisja tv: Polsat Sport Premium 1.

Polska - Belgia. Gdzie oglądać? Transmisja online: Polsat Box Go.

Polska - Belgia. Gdzie oglądać? Transmisja "na żywo": sport.interia.pl.

