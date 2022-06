Bale nie zagra z Polską? „Nierozsądnie byłoby ryzykować”

Nadal nie jest jednak pewne, czy wybiegnie na boisko we Wrocławiu. Przypomnijmy, że choć Walia zmierzy się z Polską w ramach Ligi Narodów, w niedzielę powalczy jeszcze w finale barażu o wyjazd na mundial. Tak późny termin decydującego spotkania wynika nie z przyczyn sportowych, a politycznych. Chodzi mianowicie o wojnę, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. W związku z tym zaatakowany kraj nie mógł rozegrać w marcu półfinałowego meczu ze Szkocją. Zwycięzca tej pary ma się zmierzyć w finale właśnie z Walią, która w podstawowym terminie ograła Austrię.

Walijczycy czekają więc na rozwój wydarzeń, a w weekend powalczą o wyjazd do Kataru. W tej sytuacji bój z Polską w Lidze Narodów staje się sprawą drugorzędną. Nie ukrywał tego zresztą sam selekcjoner, Rob Page.

Polska - Walia: Czy zagra Gareth Bale?

Walia po raz ostatni zaprezentowała się na mundial bardzo dawno temu - w 1958 roku. Niedzielny mecz ma więc bez wątpienia wymiar historyczny, a presja na drużynie jest ogromna. - To najważniejsze spotkanie. Byłoby nierozsądnie, gdybyśmy przed nim podejmowali jakiekolwiek ryzyko - powiedział selekcjoner Rob Page, cytowany przez "Wales Online".

Gwiazdor kadry, Gareth Bale, rozegrał w tym sezonie zaledwie 270 minut w barwach Realu Madryt. Gra na wysokiej intensywności w środę i w niedzielę mogłaby mu wyraźnie zaszkodzić, a nawet doprowadzić do kontuzji. - Zastosujemy indywidualne plany, zawsze tak robimy w przypadku starszych graczy. Usiądziemy i porozmawiamy z Garethem. Chodzi nam o to, aby był w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej na cały okres zgrupowania. Mogę na razie powiedzieć, że jest w dobrym nastroju. Zaledwie kilka dni po finale Ligi Mistrzów przyleciał do nas i pracuje w pocie czoła. Chce być z nami w Polsce, to wiele o nim mówi - komplementował swojego asa selekcjoner.

Polska - Walia: Nie tylko Bale może pauzować

Page zdaje się więc sugerować, że bardzo poważnie rozważa oszczędzenie Bale’a na niedzielę. Wiele wskazuje na to (tak też sprawę odbierają walijskie media), że we Wrocławiu w ogóle zobaczyć możemy drugi garnitur wyspiarskiej reprezentacji. Nie w pełni sił jest bowiem także drugi z liderów kadry, Aaron Ramsey. Pomocnik borykał się w sezonie 2021/2022 z dolegliwościami mięśniowymi, przez które stracił wiele miesięcy gry. Odbudować próbował się w lidze szkockiej, podczas wypożyczenia z Juventusu do Rangers.

- To nie będzie żaden wyraz braku szacunku czy lekceważenia Polski. Nie ma nawet o tym mowy. Podejdziemy do tego spotkania z pełnym zaangażowaniem, ale jednocześnie odpowiedzialnie - tłumaczył Rob Page podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Polska - Walia: Gdzie oglądać?

Spotkanie Polska - Walia rozpocznie się w środę o 18 na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 1. Relacja na żywo w Interii.

Jakub Żelepień, Interia