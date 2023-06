Włosi od samego początku tego spotkania byli stroną dominującą. Pierwszy gol dla nich padł już w 6. minucie. Do bramki Holendrów po podaniu Giacomo Raspadoriego trafił Federico Dimarco .

Włosi nie dali wydrzeć sobie zwycięstwa

Wynik mógłby wskazywać, że dominacja Włochów w tym meczu była dość jednoznaczna. Prawda jest jednak taka, że Holendrzy robili wszystko, aby odrobić straty, ale w wyniku swojej rażącej nieskuteczności i dość sporego pecha nie udawało im się trafić do siatki. Sam Cody Gakpo mógł do 60. minuty zdobyć przynajmniej dwa gole, ale szczęście tym razem mu nie dopisywało.

W 82. minucie Wout Weghorst trafił do siatki, ale sędzia słusznie nie uznał tego gola z powodu spalonego. Jednak w 90. minucie Georginio Wijnaldum zdobył już w pełni legalną bramkę i zapewnił kibicom wielki emocje w końcówce. Arbiter ze względu na liczne przerwy doliczył aż 9 minut do 2. połowy.

To był już jednak koniec strzelania w tym meczu. Trzecie miejsce w tej edycji Ligi Narodów zajęli więc Włosi. Do końca został do rozegrania już tylko wielki finał, w którym Chorwacja zagra z Hiszpanią.