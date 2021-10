Anthony Taylor sędzią finału Ligi Narodów

W finale Ligi Narodów zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Francji. Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę 10 października o godzinie 20:45 na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Rozjemcą tego meczu będzie angielski sędzia Anthony Taylor, o którym głośnio zrobiło się poprzez sytuację w meczu Euro, gdy na boisku ratowano życie Christiana Eriksena. To właśnie ten arbiter prowadził to spotkanie i szybko zareagował i wezwał pomoc do Duńczyka.

Anthonemu Taylorowi pomagać będą jego asystenci Gary Beswick i Adam Nunn. W roli sędziego technicznego zobaczymy Craig Pawson, a przed monitorami VAR zasiądą Stuart Attwell i Christopher Kavanagh. Co ciekawe obserwatorem pracy sędziów będzie Roberto Rosetti, szef europejskich arbitrów UEFA.

Spotkanie o trzecie miejsce odbędzie się także w niedzielę 10 października, lecz jego początek zaplanowano na godzinę 15:00. Na stadionie Juventusu Turyn reprezentacja Włoch zmierzy się z Belgią. Na arbitra tego spotkania wyznaczono Srđana Jovanovicia z Serbii, co jest pewnym zaskoczeniem. Na liniach pomagać mu będą jego rodacy Uroš Stojković i Milan Mihajlović, a funkcję sędziego technicznego będzie pełnić Novak Simović. Co ciekawe system VAR obsługiwać będą sędziowie z Anglii: Christopher Kavanagh i Lee Betts. Ten pierwszy będzie także w mecze finałowym.

W półfinałowych starciach reprezentacja Francji pokonała 3-2 Belgię, natomiast Hiszpanie zwyciężyli z Włochami 2-1.

Transmisje na Polsacie Sport i na Polsat Box Go.