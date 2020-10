Reprezentacji Anglii udało się odrobić straty i po emocjonującym starciu gospodarze pokonali Belgów 2-1. W spotkaniu oglądaliśmy aż dwa rzuty karne.

Spotkanie Anglików z Belgami zapowiadało się bardzo interesująco. Mierzyły się ze sobą bowiem dwie drużyny, które od dawna nie przegrały meczu. Gospodarze mogli się pochwalić serią sześciu starć bez porażki, natomiast goście nie zaznali smaku przegranej od 13 meczów.



Zgodnie z przewidywaniami ciekawie było również na boisku. Reprezentacja Belgii była bliska objęcia prowadzenia już w 11. minucie meczu. Yannick Carrasco trafił nawet do siatki, jednak radość piłkarza została przerwana przez sędziego. Podający mu Thomas Meunier znalazł się wcześniej na pozycji spalonej.

Belgowie nie czekali zbyt długo na kolejną okazję. Kilka chwil później Eric Dier sfaulował w polu karnym Romelu Lukaku, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu podszedł sam Lukaku i pewnym strzałem pokonał Jordana Pickforda.

Gospodarze odpowiedzieli dopiero po kilkunastu minutach. Meunier pociągnął rywala za koszulkę podczas rzutu rożnego i arbiter podyktował kolejny rzut karny. Formalności dopełnił Marcus Rashford. Anglik posłał mocną piłkę i nie dał szans golkiperowi gości.



Dla Anglika był to czwarty mecz z rzędu, w którym zdobył on bramkę. Dzięki temu stał się także czwartym piłkarzem Manchesteru United w historii reprezentacji Anglii, który mógł pochwalić się podobną serią (do tej pory byli to: Bobby Charlton, David Beckham i Wayne Rooney).



Druga połowa rozpoczęła się o wiele lepiej dla Anglików i zyskali oni optyczną przewagą, którą udało się zamienić na gola. Mason Mount oddał strzał z narożnika pola karnego i po chwili piłka wpadła w okienko bramki gości. Wcześniej odbiła się od nogi interweniującego Toby'ego Alderweirelda.



Zawodnicy Roberto Martineza nie dali się jednak zepchnąć do defensywy. W 72. minucie Kevin De Bruyne posłał precyzyjną piłkę do Carrasco i tym razem sędzia nie odgwizdał spalanego. Zawiodła jednak celność Belga, bowiem posłał on piłkę obok bramki Pickforda.



2020-10-11 18:00 | Stadion: Wembley Stadium | Arbiter: Tobias Stieler Anglia Belgia 2 1 DO PRZERWY 1-1 M. Rashford 39' M. Mount 64' R. Lukaku 16'

2 1 Anglia Belgia Mignolet Alderweireld Denayer Boyata Meunier Witsel De Bruyne Carrasco Castagne Tielemans Lukaku Pickford Walker Maguire Dier Alexander-Arnold Henderson Mount Rashford Rice Trippier Calvert-Lewin SKŁADY Anglia Belgia Jordan Pickford Simon Mignolet Kyle Walker Toby Alderweireld Harry Maguire Jason Denayer Eric Dier Anga Dedryck Boyata 79′ 79′ Trent Alexander-Arnold 38′ 38′ Thomas Meunier 66′ 66′ Jordan Henderson Axel Witsel 64′ 64′ 89′ 89′ Mason Mount 73′ 73′ Kevin De Bruyne 39′ (k.) 39′ (k.) Marcus Rashford 83′ 83′ Yannick Carrasco 32′ 32′ Declan Rice Timothy Castagne Kieran Trippier Youri Tielemans 66′ 66′ Dominic Calvert-Lewin 16′ (k.) 16′ (k.) Romelu Lukaku REZERWOWI Dean Henderson Davy Roef Nick Pope Brandon Mechele Conor Coady Leander Dendoncker 79′ 79′ Reece James Joris Kayembe Ditu Tyrone Mings Hans Vanaken Jack Grealish 73′ 73′ Yari Verschaeren Ainsley Maitland-Niles Michy Batshuayi 66′ 66′ Kalvin Phillips Christian Benteke 89′ 89′ Jadon Sancho 83′ 83′ Jeremy Doku James Ward-Prowse Divock Origi Daniel Ings Leandro Trossard 66′ 66′ Harry Kane Thomas Kaminski

STATYSTYKI Anglia Belgia 2 1 Posiadanie piłki 46,8% 53,2% Strzały 10 8 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 7 5 Faule 4 5 Spalone 2 5