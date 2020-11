​Były irański piłkarz Ali Daei zaznaczył, że zaszczytem byłoby dla niego, gdyby to Cristiano Ronaldo pobił jego rekord liczby goli zdobytych dla drużyny narodowej. Portugalczyk uzyskał dotychczas 102 bramki, a Daei ma ich o siedem więcej.

Nikt inny w historii nie osiągnął bariery stu goli.

"Ma już 102 bramki i na pewno pobije mój rekord, ale na razie brakuje mu jeszcze siedmiu goli. To byłby dla mnie zaszczyt, gdyby piłkarz takiego kalibru poprawił moje osiągnięcie. Pogratulowałbym mu osobiście. Ronaldo to jeden z najlepszych graczy nie tylko tej ery, ale w całej historii. To fenomen" - powiedział Daei, cytowany przez agencję Tasnim.

Były kapitan Iranu na swój rekord zapracował w 148 występach w drużynie narodowej. Zakończył reprezentacyjną karierę w 2006 roku. Ronaldo, który zadebiutował w drużynie narodowej w 2003, rozegrał w niej dotychczas 168 spotkań.

Zawodnik Juventusu Turyn będzie mógł poprawić dorobek strzelecki we wtorkowy wieczór (godz. 20.45), kiedy Portugalia zmierzy się na wyjeździe z Chorwacją w Lidze Narodów.