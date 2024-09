Absolutna sensacja w europejskiej piłce. San Marino... wygrało mecz po 20 latach

5 września oczy polskich kibiców bez wątpienia były skupione przede wszystkim na Hampden Park w Glasgow, gdzie reprezentacja "Biało-Czerwonych" zmierzyła się z drużyną Szkocji w ramach rozgrywek dywizji A Ligi Narodów UEFA i ostatecznie wygrała to spotkanie 3:2 w naprawdę dramatycznych okolicznościach.

W rozpoczętym o godz. 20.45 jako pierwsi do siatki trafili Liechtensteińczycy, ale gol Fabio Luque-Notaro z 30. minuty został anulowany po tym, jak arbiter odgwizdał spalonego. Gracze z Najjaśniejszej Republiki nie zostali tu dłużni:

Już po zmianie stron, w 53. minucie, na listę strzelców wpisał się Nicko Sensoli, który wykorzystał fatalne zachowanie rywali w defensywie. Już sam ten fakt wprawił piłkarzy oraz kibiców San Marino w euforię, natomiast... podopiecznym Roberto Cevoliego udało się też "dowieźć" tę przewagę do końcowego gwizdka i zdobyć trzy punkty, co już gwarantowało to, że niewielkie państwo z Półwyspu Apenińskiego miało tej nocy nie zasnąć.