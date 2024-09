20 lat czekania, potem łzy i szalona radość. Historyczne sceny w San Marino [WIDEO]

Długo nie musieli czekać kibice piłkarscy na kolejne emocje związane z czołowymi reprezentacjami na Starym Kontynencie. Nieco ponad dwa miesiące po zakończeniu Euro 2024 ruszyła Liga Narodów. Już mecze pierwszej kolejki przeszły do historii. Ogromne powody do radości mają Polacy. Podopieczni Michała Probierza zmazali plamę z niemieckich boisk i na inaugurację najwyższej dywizji w Glasgow rozprawili się ze szkotami 3:2. Problemy pojawiły się w drugiej połowie, bo miejscowi doprowadzili do remisu.

