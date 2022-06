Sadilek dopadł do bezpańskiej piłki i strzelił z kilkunastu metrów w powietrza. Niezła sytuacja, ale trafił ponad bramką.

Po dośrodkowaniu bliski szczęścia był Pepe, który ciosem rodem z karate chciał wpakować piłkę do siatki, ale w nią nie trafił.

Ronaldo próbował uderzyć głową, ale to podanie było zbyt wysokie dla CR7.

Dwójkowa akcja Bernardo Silvy z Joao Cancelo. Dwójka zawodników Manchesteru City kompletnie wyprowadziła w pole defensywę. Silva dograł na obieg do Cancelo, który wpadł w pole karne i strzałem w długi róg otworzył wynik tego meczu.

Guedes podwyższył prowadzenie

Neves do Bernardo Silvy, która dograł idealną, prostopadłą piłkę do Guedesa. Zawodnik Valencii uniknął pozycji spalonej i mając przed sobą tylko bramkarza, pewnie trafił do siatki.