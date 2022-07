Ewa Swoboda dla Interii: Jestem zawiedziona, ale może być super. Wideo WIDEO |

- Jestem zawiedziona i zmęczona. Mam dosyć po tak długiej, 34 godzinnej podróży z USA do Warszawy. W sumie jestem jednak zadowolona ze swojego startu na mistrzostwach świata. Moja forma jest na równym poziomie, wszystko idzie dobrze. Wystarczy jeszcze tylko trochę zrobić wytrzymałości i będzie super - powiedziała w rozmowie z Interią tuż po przylocie do kraju sprinterka Ewa Swoboda. Podczas mistrzostw świata w Eugene Polka nie zdołała się zakwalifikować do finału w biegu na 100 metrów.