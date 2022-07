Katarzyna Zdziebło dla Interii: Nie znałam siebie, nie wierzyłam. Wideo WIDEO |

- Miałam wątpliwości przed mistrzostwami świata, czy wystartować na dwóch dystansach. Nie znałam siebie, nie wierzyłam, czy się uda. Do niedawna myślałam tylko o tym, aby móc wyjechać na jakieś zawody za granicę, a teraz przywiozłam dwa medale z mistrzostw świata. To wszystko zresztą jeszcze do mnie w ogóle nie dociera - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Katarzyna Zdziebło, dwukrotna srebrna medalistka MŚ w chodzie sportowym z Eugene, na 20 i 35 kilometrów. Polka po długiej podróży z USA wylądowała w Warszawie we wtorek tuż przed północą. Niestety, naszej medalistki nie przywitał nikt z przedstawicieli PZLA.