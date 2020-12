Justyna Święty-Ersetic dla Interii: Wciąż czekam na decyzję prezydenta Dudy. Rękawica została rzucona. WIDEO WIDEO |

W dalszym ciągu czekam na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, czy przyjmie nasze zaproszenie do biegu na dystansie jednego okrążenia, na 400 metrów. Cały czas go zachęcam, żeby zobaczył jak to jest przebiec tylko, a może i aż jedno okrążenie. W 2018 roku dołączyłam do Sił Zbrojnych. To dla mnie w pewnym sensie zabezpieczenie, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Cieszę się, ze mogę w ten sposób, z jeszcze większą dumą reprezentować nasz kraj - mówi w rozmowie z Interią Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów, wicemistrzyni świata w sztafecie 4x400 metrów.