Lekkoatletyka. Ewa Swoboda najlepsza na 100 m na Memoriale Kusocińskiego. Wideo

Ewa Swoboda po zwycięstwie w biegu na 100 m podczas 65. ORLEN Memoriału Kusocińskiego. Ślązaczka wynikiem 11.18 zbliżyła się do swego rekordu życiowego (11.12) z 2016 r. Jednocześnie pobiła rekord Polski do lat 23, jaki należał do legendarnej Ireny Szewińskiej.