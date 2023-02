"Życiówka" w pierwszym starcie. Sułek mknie po rekord!

Anna Hall "przebiła" wynik Adrianny Sułek. Jak odpowie Polka?

Bydgoszczanka zmagania w mistrzostwach Polski zaczęła rewelacyjnie - w biegu na 60 m przez płotki uzyskała czas 8,33 s. To jej rekord życiowy - poprzedni był gorszy o setną sekundy, a Sułek ustanowiła go w styczniu zeszłego roku we francuskim Aubiére. Bynajmniej wicemistrzyni Europy z Belgradu nie była jakoś przesadnie zadowolona z tego biegu. Za swój występ faworytka do złotego medalu dostała 1055 pkt rankingowych. Druga była Julia Słucka (8,69 s - 976 pkt), trzecia: Edyta Bielska (8,70 s - 974 pkt).